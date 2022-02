Vernieuwing in raad van toezicht Lentis

Ggz-organisatie Lentis heeft per 1 januari een nieuw voorzitter van de raad van toezicht en een nieuw lid van de rvt. Peter van Wageningen is gestart als lid raad van toezicht en Hans Verschoor begon als kersverse voorzitter, ter vervanging van Bert Middel.

Verschoor is na lange loopbaan in zowel het onderwijs als de zorg inmiddels gepensioneerd. Maar van stilzitten komt het voorlopig zeker nog niet: “Ik zet mijn tijd en expertise graag in voor een beperkt aantal toezichthoudende rollen in de non-profit sector. Lentis sluit als organisatie goed aan bij mijn ervaring, zo vervul ik sinds 2020 eenzelfde rol bij Woonzorggroep Samen in Noord-Holland. Er is bij Lentis zeker werk aan de winkel en ik grijp die uitdaging als voorzitter van de Raad van Toezicht graag aan.”

Intrinsiek gemotiveerd

Van Wageningen gaat zijn rol als toezichthouder combineren met zijn functie als bestuurder van ViVa! Zorggroep in Kennemerland. “Ik ervaar dat als een waardevolle combinatie omdat ik goed zicht heb op de verhoudingen tussen bestuurders en de raad van toezicht. Dat is tot nu toe voor beide kanten waardevol gebleken.”

Na een carrière in het regionaal streekvervoer en daarna functies in onder andere de uitvaartbranche en het verzekeringswezen, heeft van Wageningen het nu erg naar zijn zin in de zorgsector. “Mensen in de zorg ervaar ik als intrinsiek erg gemotiveerd en dat geeft energie. Lentis is een mooie en uiterst relevante organisatie met een belangrijke dienstverlening, dus ik zie er naar uit om daar een bijdrage aan te leveren. Mooie extra is dat ik oorspronkelijk uit Groningen kom en zo dus een klein beetje terugkeer.”