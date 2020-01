Vernieuwing zorgvastgoed drijft steeds meer op alternatieve financiering

Twee derde van de zorginstellingen verwacht de komende drie jaar aanzienlijk meer te investeren in vastgoed dan de afgelopen jaren. Voor de financiering wenden ze zich steeds minder vaak tot de bank of zorgverzekeraar en in toenemende mate tot alternatieve financiers. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer van FIZI, de vereniging van financials in de zorg, en bureau Finance Ideas.

Grote delen van de zorg kampen met verouderd vastgoed of zien zich voor een toegenomen zorgvraag gesteld. Uit ramingen van onder meer het RIVM en TNO blijkt dat de vergrijzing de vraag naar verpleeghuiszorg de komende twintig jaar zal doen verdubbelen.

De afgelopen jaren was het echter lastig voor zorgorganisaties om hierin te investeren. Ze hadden te maken met sterk stijgende kosten enerzijds en beleidsakkoorden die een rem om de omzetgroei zetten. Uit de Financiële Zorgthermometer over het tweede kwartaal van 2019 bleek nog dat het bedrag dat zorginstellingen uittrokken voor vastgoed onvoldoende was.

De investeringen gingen desondanks door. En nu, begin 2020, lijken zorginstellingen vastbesloten om invulling te gaan geven aan de vraag naar meer zorgvastgoed. Het helpt waarschijnlijk wel dat zorgvastgoed in trek is en dat zich hier steeds meer nieuwe investeerders voor melden. Om de financiering van hun vastgoed rond te krijgen wenden verwachten financials in de zorg dan ook dat zijn zich tot deze alternatieve bronnen zullen wenden. Uiteindelijk zal de helft van de investeringsopgave worden vervuld met vreemd vermogen, zo blijkt uit de enquête van FIZI en Finance Ideas.

Banken lijken een beetje te hebben afgedaan als belangrijkste financier. Dat heeft vooral te maken met de voorwaarden die de banken stellen voor hun leningen. Een derde van de respondenten in de Financiële Zorgthermometer verwacht dat die regels de komende tijd alleen maar strenger zullen worden. Slechts 8 procent ziet geen alternatieven voor bancaire financiering. Als alternatieve geldschieters noemen de zorgorganisaties de pensioenfondsen, private equity partijen, particuliere beleggers en woningcorporaties.

“Banken blijven voor de meeste zorginstellingen de meest belangrijke financieringspartner”, tekent Ellen Kalkhoven, voorzitter FIZI, hierbij aan. “Het verscherpen van de voorwaarden is maatschappelijk echter onwenselijk. Het is logisch dat zorginstellingen naar alternatieven bronnen kijken.”

Uit de enquête blijkt verder dat zorgaanbieders in alle sectoren de komende tijd een lager financieel resultaat verwachten. “Het dalende vertrouwen in het financiële resultaat baart wel zorgen”, zegt Pim Diepstraten van Finance Ideas. “Woningcorporaties en beleggers zijn nodig om de totale investeringsopgave te realiseren.”