Verontwaardiging over declaraties bestuurders Maastricht UMC+

Er is verontwaardiging ontstaan over de declaraties van het bestuur van Maastricht UMC+. De Limburger schrijft dat bestuursvoorzitter Helen Mertens en haar collega-bestuurders Geraline Leusink en Gabriël Zwart in 2022 en de eerste helft van 2023 voor maar liefst 156.843 euro declareerden aan reizen naar het buitenland en vooral naar de VS. Verder werd bijna een ton uitgegeven aan privéchauffeurs om de bestuurders naar congressen en vergaderingen te rijden.

Congressen werden in luxe doorgebracht, blijkt uit de declaraties. Zo verbleven bestuurders voor het zevendaagse NextMed Health congres in het hotel Glorietta Bay Inn voor gemiddeld 350 euro per nacht. Naast het inhoudelijke deel van het congres was er op de eerste dag een tocht met een luxe catamaran, op dag twee was er yoga, meditatie of een kunstsessie op het strand en op de derde dag werd er gedineerd bij het kampvuur. Aanwezigen gingen ook op excursies naar Silicon Valley.

Noodzakelijke reizen

Volgens het ziekenhuis waren het noodzakelijke reizen en de raad van toezicht was vooraf altijd op de hoogte van buitenlandse reizen. Maar onder meer vakbond NU’91 vraagt zich af waarom er geen verslag is gemaakt van de scholing. PVV-Kamerlid René Claassen heeft al Kamervragen gesteld aan demissionair minister Ernst Kuipers. Hij wil onder meer weten of dit gedrag in strijd is met afspraken van hoe bestuurders omgaan met publieke middelen.