Verpleegafdelingen zien minder dan 100 nieuwe coronapatiënten

Zondag zijn er voor het eerst dit jaar minder dan 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen op verpleegafdelingen in ziekenhuizen, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Het afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 96 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen. In totaal liggen daar nu nog 1104 coronapatiënten, 25 minder dan zaterdag.

Op de intensive cares liggen nu 610 coronapatiënten. Dat zijn er wel acht meer vergeleken met een dag eerder. Het totaal aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalde zondag voor de zesde dag op rij, met 17 tot 1714.

“De instroom en bezetting in de ziekenhuizen blijven een dalende trend volgen, ondanks een kleine stijging van het aantal opnames op de ic zondag. Volgens onze prognoses houdt deze daling de komende tijd aan”, aldus het LCP in een toelichting.

Omdat het nog wel druk is in de ziekenhuizen zijn er afgelopen etmaal vijf coronapatiënten, onder wie één ic-patiënt, overgebracht naar hospitalen in andere delen van het land. (ANP)