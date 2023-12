De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft verpleeghuis De Linde in Dordrecht onder verscherpt toezicht gesteld. De Linde is een specialistisch verpleeghuis van Stichting Leger des Heils.

Na eerdere bezoeken in 2019, 2021 en 2022 concludeerde de Inspectie dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onvoldoende was. Volgens de Inspectie heeft De Linde de tekortkomingen onvoldoende opgelost.

Onoverzichtelijk ecd

Een van die tekortkomingen is dat het elektronisch patiëntendossier (ecd) niet overzichtelijk wordt bijgehouden. Daardoor is informatie niet compleet of lastig te vinden voor de zorgverleners. Ook sluit de deskundigheid van zorgverleners niet goed aan op de zorg die de cliënten nodig hebben. Aangezien De Linde de tekortkomingen nog onvoldoende heeft opgepakt, vindt de Inspectie het noodzakelijk om de voortgang te blijven volgen.

Reactie verpleeghuis De Linde

In een reactie laat verpleeghuis De Linde weten sinds 2019 aan de slag te zijn om de zorgkwaliteit structureel te verbeteren. “Door onder andere covid is dit onvoldoende van de grond gekomen. Vanaf 2021 zijn we actief gestart met een verbeterplan. Ondanks de bestaande verbeterpunten zien we dat onze deelnemers de zorg op de Linde gelukkig positief ervaren. De komende periode van verscherpt toezicht zullen we als rvb en regiodirectie actief blijven sturen en bewaken dat de ingezette verbeteracties daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.”

Verbeteringen doorvoeren

Het verpleeghuis krijgt nu ruim acht maanden de tijd om te werken aan de normen voor goede zorg. De verbeteringen moeten uiterlijk voor 15 augustus 2024 zijn doorgevoerd. De Inspectie houdt de voortgang hiervan in de gaten tijdens het verscherpt toezicht. Indien nodig, volgen er later extra maatregelen.