Verpleeghuizen met hoge vaccinatiegraad kunnen versoepelen

Het Outbreak Management Team (OMT) acht deze versoepelingen veilig en het kabinet volgt dat advies, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Ruim een half miljoen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zijn inmiddels gevaccineerd, aldus het ministerie. “Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk.” Vergeleken met december is het aantal besmettingen in deze instellingen met 90 procent gedaald.

Bezoekers

Bewoners die volledig gevaccineerd zijn, mogen straks enkele vaste bezoekers op de eigen kamer ontvangen, zonder dat daarbij een mondmasker of 1,5 meter afstand nodig is. De bezoekers moeten dan wel negatief getest of gevaccineerd zijn.

“Vaccineren werkt. Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen” , zegt coronaminister Hugo de Jonge. ” Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?” (ANP)