Verpleeghuizen willen bezoekregeling sneller versoepelen

Verpleeghuizen willen dat de bezoekregeling sneller wordt versoepeld. Dat bevestigt de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ na een bericht hierover in het AD. Sinds deze week zijn verpleeghuizen weer beperkt open en mag er één vaste bezoeker langskomen per bewoner, tenzij er corona is vastgesteld. Wie in een verpleeghuis woont, mag van het kabinet pas vanaf 15 juli meer bezoekers ontvangen.

Volgens ActiZ duurt dat te lang. “Dat offer is te zwaar, bijvoorbeeld voor mensen die in hun laatste levensfase zitten”, zegt een woordvoerder. “Als de huidige regeling goed gaat, moet er eerder ruimte zijn voor versoepeling. Dat kan dan per verpleeghuis bekeken worden”. Ook moet het in overleg gebeuren met andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld artsen.

Voorzichtigheid geboden

De brancheorganisatie benadrukt dat voorzichtigheid geboden is. “We zeggen echt niet dat het coronavirus voorbij is en zijn blij met de huidige versoepeling, maar om bij alle verpleeghuizen rigide vast te houden aan 15 juli is niet nodig. Zorg voor ruimte.” (ANP)