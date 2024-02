Verpleegkundestudenten met tech-bakfiets de wijk in

Studenten Verpleegkunde van mboRijnland gaan voortaan wekelijks met de ‘Expobike’, een bakfiets gevuld met zorgtechnologie, de wijk in. Ze willen zorgprofessionals en inwoners leren wat zorgtechnologie is.

De bakfiets is onderdeel van het nieuwe ‘Experimenteerhuis’, een plek in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer waar studenten, zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers experimenteren met zorgtechnologie.

Bezoekjes aan ouderen

Derdejaars studenten van de opleiding Verpleegkunde gaan elke twee weken een dag met de Expobike op pad onder begeleiding van een docent. Ze brengen bezoekjes aan ouderen en laten zien welke hulpmiddelen er zijn. In de Expobike zit de Helpsoq, een hulpmiddel waarmee ouderen gemakkelijk zelf hun steunkous kunnen aantrekken en een VR-bril.

De Expobike is een samenwerking tussen mboRijnland, Vierstroom Zorg Thuis, gemeente Zoetermeer, MobileCare, Zoetermeer 2025, ZWconnect, Thuisleefgroep en De Haagse Hogeschool onder de koepel van CIV Welzijn & Zorg. MobileCare heeft de Expobike gefinancierd.