Verpleegkundige mag niet meer met minderjarigen werken vanwege veroordeling zedenmisdrijf

Een in een ziekenhuis werkende verpleegkundige mag van het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch niet meer met minderjarigen werken. Hij is veroordeeld voor een zedenmisdrijf met een minderjarige in de privésfeer en werd daarvoor veroordeeld door de strafrechter. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd diende daarom een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege.

De inspectie verwijt de verpleegkundige grensoverschrijdend gedrag en stelt dat hij daarmee het vertrouwen in hem als verpleegkundige en in de beroepsgroep ernstig heeft geschaad. De verpleegkundige wil zijn BIG-registratie behouden.

Schorsing

Het college is van oordeel dat de verpleegkundige in strijd heeft gehandeld met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Het handelen is op geen enkele manier verenigbaar met de zorgplicht die hij als zorgprofessional heeft. Het college verklaart de klacht daarom gegrond. Volgens jurisprudentie is schorsing het uitgangspunt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het college kist voor een gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid.

Maar hierbij weegt het college het volgende mee: “Het grensoverschrijdend gedag betreft een eenmalige gebeurtenis in de privésfeer. Van belang is dat de verpleegkundige spijt heeft van zijn daad en inziet dat dit niet had mogen gebeuren. Hij schaamt zich enorm voor hetgeen er is gebeurd en heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. De verpleegkundige heeft zich direct na het gebeurde onder behandeling gesteld van een psycholoog. Deze psycholoog heeft aangegeven dat het recidiverisico laag is en dat er geen aanwijzingen zijn voor een pedofiele stoornis of hyperseksualiteit.”

Nieuwe baan

Verder is de verpleegkundige zijn baan verloren, maar heeft hij tot dan toe altijd naar tevredenheid bij de werkgever gefunctioneerd. Hij is op zoek naar een nieuwe baan. Het college weegt ook mee dat de verpleegkundige zich tijdens het onderzoek van de inspectie coöperatief en transparant opstelde en zijn toezeggingen nakwam.