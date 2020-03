Verpleegkundige raakt bevoegdheid kwijt na bestelen patiënt

Een verpleegkundige die van een patiënt bijna 15.000 euro had gestolen, is haar bevoegdheid kwijtgeraakt. Er gaat een streep door haar registratie in het BIG-register, voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dat meldt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

De verpleegkundige verzorgde in de nachtelijke uren een terminaal ziekte patiënt. Tijdens haar diensten, dus ’s nachts, is een aantal keren geld overgeschreven van de bankrekening van de patiënt naar haar eigen rekening, in totaal 14.800 euro. De familie kwam erachter en deed aangifte. Over de situatie is bewust niets gezegd tegen de zieke man, die korte tijd later is overleden.

Zware pijnstillers

De vrouw verdedigde zich door te stellen dat de man alles zelf aan haar had overgemaakt, maar dat strookte niet met haar medische verslagen over de verwardheid en moeheid van de patiënt. Die kreeg bovendien zware pijnstillers. Uiteindelijk heeft de vrouw beloofd alles terug te betalen.

Het tuchtcollege noemt het bestelen “van een aan de zorg van de vrouw toevertrouwde patiënt” zeer ernstig en “onvergeeflijk”. Ook de strafrechter buigt zich nog over het voorval. (ANP)