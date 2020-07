Verpleegkundigen in bestuursraad Martini Ziekenhuis

Dat meldt vakblad Nursing.

De bestuursraad bespreekt ziekenhuisbrede ontwikkelingen, zoals de ziekenhuisstrategie, ketenzorg, topklinische functies en de balans tussen zorgvraag en capaciteit. Maar ook de begroting, innovaties en investeringen staan op de agenda.

Medisch specialisten

Naast de verpleegkundige leden bestaat de bestuursraad uit de drie leden van de raad van bestuur, de bestuurssecretaris en vijf leden van het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten.

De nieuwe leden brengen bij alle onderwerpen op de agenda het verpleegkundig perspectief in, zodat dit wordt meegenomen in de besluitvorming. “Zo kijken we steeds naar de gevolgen voor de verpleegkundige vakinhoud,” aldus Caroline Otter in Nursing. “Nu het ziekenhuis bijvoorbeeld meer gaat werken met telefonische consulten, brengen wij in dat dit ook gevolgen heeft voor het werk van verpleegkundig consultenten en specialisten. Ook maken we ons sterk voor verpleegkundige zeggenschap op alle niveaus, bijvoorbeeld waar het gaat om het bijhouden van je vak en ontwikkelingsmogelijkheden.”