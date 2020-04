Verpleegkundigen krijgen COVID-training via virtual reality

De app Medisch Onderwijs VR bestaat uit een serie instructiefilms, die verpleegkundigen zowel met als zonder VR-bril kunnen bekijken. Ze leren op die manier over essentiële handelingen bij coronapatiënten.

In acht minuten geschoold

“Door de instructiefilms te bekijken, word je als verpleegkundige in letterlijk acht minuten tijd geschoold in de ABCDE-methodiek, voor de beoordeling van patiënten met een infectie van de luchtwegen en in het toedienen van zuurstoftherapie”, vertelt internist-intensivist Eva Klijn in een persbericht. Zij stond aan de basis van de app en de films. “Dat zijn essentiële handelingen op een COVID-afdeling.”

Meer films volgen

“Deze innovatie helpt ons om een grote groep mensen in korte tijd adequaat te scholen”, vervolgt Klijn. “Bij een eerdere studie naar op VR gebaseerde training gaf negentig procent van de verpleegkundigen ook aan voorkeur te hebben voor deze manier van scholing.” Komende tijd worden nog meer VR-instructiefilms aan de app toegevoegd.

In app-stores

Erasmus MC ontwikkelde de toepassing in samenwerking met de sectie Life Sciences & Health 010 van de gemeente Rotterdam en VR-ontwikkelaar VR Gorilla. Naar verwachting verschijnt de app binnenkort ook in de app-stores van Android en Apple. Tot die tijd kunnen geïnteresseerden de applicatie downloaden middels een QR-code op de website van Erasmus MC.