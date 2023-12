Verpleegkundigen ouderenzorg verzorgen structureel acute thuiszorg Rotterdam

Verpleegkundigen van vier zorgorganisaties (Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep), verenigd in coöperatie Spoedzorg Rotterdam verzorgen de acute thuiszorg voor de Huisartsenposten in Rotterdam, in de avond, nacht-en weekenden.

Wie één van de vier huisartsenposten in het Rijnmondgebied belt en niet naar een huisartsenpost (HAP) kan toekomen, krijgt als dit nodig is een verpleegkundige van Spoedzorg Rotterdam op bezoek. Door deze pilot met één triage en tien gezamenlijke zorgpaden worden de huisartsenposten en ambulances ontlast. De pilot wordt daarom structureel ingezet

Fysieke aanwezigheid

Sinds kort zijn de verpleegkundigen nu ook fysiek aanwezig op Huisartsenpost Zuid in het Maasstad Ziekenhuis en Huisartsenpost Noord in het Franciscus Gasthuis. “De verpleegkundigen luisteren mee met de triagisten en staan klaar als een huisbezoek binnen de afgesproken zorgpaden nodig is. De lijntjes zijn hierdoor heel kort”, vertelt Annemijn Goeree, manager bij Spoedzorg Rotterdam.

Financiering

In oktober ontving Spoedzorg Rotterdam 90 oproepen waarvan de verpleegkundigen van Spoedzorg in 85 procent de melding volledig zelfstandig konden afhandelen en zonder verdere inzet vanuit de huisartsenpost of ambulancedienst. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars over continuering van de financiering.