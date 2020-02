De epd’s die verpleegkundigen en verzorgenden gebruiken komen tekort als het gaat over de compleetheid, relevantie en accuraatheid van de informatie in het cliëntdossier. Bovendien zijn de epd’s niet gebruiksvriendelijk, geven de zorgverleners aan.

Wat voor classificatie- of ordeningssysteem er wordt gebruikt – of dat nu Gordon, Omaha System of NANDA-I, NIC en NOC – is, maakt niet uit, aldus het Nivel.