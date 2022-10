Verpleegkundigen willen werken in duurzame organisatie

Zo’n 1500 zorgprofessionals, van wie 1100 verpleegkundigen, gaven hun mening in de enquête, die is opgezet door vakbladen Nursing en TvZ in samenwerking met deduurzameverpleegkundige.nl. Van hen geeft 84 procent aan dat de eigen organisatie zich actief moet inzetten voor duurzaamheid en zich op dat vlak moet profileren. Bijna driekwart (73 procent) is bereid daarin zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Steun en beleid

Waar het aan ontbreekt, zo komt naar voren in de enquête, is steun en beleid vanuit het management. Iets meer dan een kwart (28 procent) zegt dat de eigen organisatie actief beleid op duurzaamheid voert. Daar komt bij dat meer dan de helft van de ondervraagden (55 procent) niet weet wie het aanspreekpunt is. Het ontbreekt dan ook vaak aan een zogeheten green team dat duurzaamheid onder de aandacht brengt en er werkt van maakt.

“Ik denk dat het al begint bij het inpakken en de extreme behoefte aan kwaliteit waarin we in Nederland zijn doorgeslagen”, citeert Nursing een verpleegkundige. “Alles is driedubbel verpakt in plastic en moet na eenmalig gebruik weggegooid worden.”