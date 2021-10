Verplegende BN’er Teun Toebes publiceert boek

Verpleegkundige en zorgethicus Teun Toebes werd bekend toen hij op een gesloten afdeling van een verpleeghuis ging wonen. Over wat hij daar leerde schreef hij het boek VerpleegThuis, dat 9 november verschijnt.

Gesloten afdeling

Op 21-jarige leeftijd ging Teun Toebes wonen op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Hij wilde ervaren hoe de zorg voor mensen met dementie verbeterd kan worden, en laten zien dat wij als maatschappij ons beeld van dementie moeten aanpassen. In zijn eerste boek VerpleegThuis beschrijft hij de pijnlijke systemen die in de zorg en samenleving heersen en hoe wij deze kunnen veranderen.

Zorgethiek

Toebes studeert zorgethiek en is zorgvernieuwer. Hij strijdt voor een betere levenskwaliteit van mensen met dementie. Voor zijn werk ontving hij vele onderscheidingen, zo werd hij uitgeroepen tot Brabander van het jaar.

Hartverwarmend

Premier Mark Rutte zei over Toebes: “De passie en liefde waarmee jij spreekt over de zorg voor ouderen is hartverwarmend. Jij laat zien dat je ouderen met dementie met weinig middelen gratis momenten van geluk kunt geven.”