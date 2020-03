‘Verraderlijk virus’ al voor carnaval in Brabant

Al voor carnaval vertoonden enkele medewerkers van twee Brabantse ziekenhuizen symptomen van besmetting van het coronavirus. Zeven van de 86 positief geteste werknemers van ziekenhuizen ETZ in Tilburg en Amphia in Breda hadden klachten voordat de eerste Nederlandse coronapatiënt op 27 februari in het ziekenhuis in Tilburg werd opgenomen.