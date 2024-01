Verscherpt toezicht op Eindhovense thuiszorgorganisatie

Op 22 september 2023 bezocht de inspectie Goed en Welzorg. Dit na eerdere bezoeken in 2022 en 2023. De inspectie ziet dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd of zelfs achteruit is gegaan.

Onvoldoende personeel

Zo ziet de inspectie onder meer dat Goed en Welzorg over onvoldoende personeel beschikt om altijd goede zorg te kunnen garanderen. Verder zijn de zorgverleners onvoldoende geschoold.

Ook is het niet voor alle zorgverleners duidelijk hoe zij een melding moeten maken bij een incident. En is er binnen de organisatie te weinig kennis over onvrijwillige zorg. Dit is wel nodig omdat er cliënten met psychogeriatrische problematiek zorg ontvangen. Daarnaast voldoet het beleid over het veilig bewaren en geven van medicijnen niet aan de geldende richtlijnen.