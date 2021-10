Verslavingskliniek Oirschot gaat dicht wegens transitie naar ambulante behandeling

“De Oirschotse kliniek aan de Oerlesedijk sluit daarom binnen een aantal weken de deuren”, meldt directeur Daphne Kanner in het ED. Kanner is tevens directeur is bij Ready For Change en bestuurslid bij Stichting TAAI.

Veranderingen

Volgens Kanner past deze sluiting goed bij de huidige veranderingen in het zorglandschap, waarbij er, net als bij poliklinieken en ziekenhuizen, een transitie is naar behandeling in de thuissituatie. Kanner stelt dat zorgverzekeraars hierop aansturen.

Baan verliezen

Het is nog onduidelijk of een aantal medewerkers van de locatie in Oirschot hun baan zullen verliezen. Vooralsnog is het onbekend wat Rodersana met het pand van de verslavingskliniek gaat doen. Er is nog geen nieuwe bestemming voor het pand gevonden.

Ambulante hulp

Naast de vestiging in Oirschot heeft Rodersana ook locaties in Eindhoven en Arnhem van waaruit zij al langer ambulante verslavingszorg aanbieden. Die blijven open, waardoor zij Zuidoost-Brabant kunnen blijven bedienen.

Samenwerking

Volgens Kanner wordt de komende tijd ook verder geïnvesteerd in samenwerking met de Brabantse verslavingsinstelling Novadic-Kentron. Toen Rodersana vijf jaar geleden failliet ging, kwamen de twee al met elkaar in aanraking, wat leidde tot een doorstart.