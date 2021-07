Er is een versnelde aanbesteding voor 8 XL-testlocaties. Dat meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. In totaal gaat het om binnenkort 120.000 toegangstesten per dag. De locaties openen over ongeveer drie weken.

De XL-testlocaties stonden al op de planning, maar “gezien de urgentie is gekozen voor een versnelde procedure”, aldus de stichting. Het aantal mensen dat een test wil afnemen om daarmee naar een feest of evenement te kunnen is afgelopen week toegenomen en de verwachting is dat de vraag verder zal stijgen voor evenementen deze zomer.

XL-testlocaties

De bestaande testlocaties van Testen voor Toegang kunnen gezamenlijk zo’n 225.000 tests per dag afnemen. De XL-testlocaties worden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid gebouwd. Ze komen in Amsterdam, Zwolle, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Alkmaar, Tilburg en Maastricht. Stichting Open Nederland kiest twee testbedrijven, die aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, om ieder vier locaties te exploiteren. Volgens een woordvoerder speelt bij de keuze, naast de voorwaarden, vooral de prijs een rol.

Groen vinkje

Sinds vorig weekend kunnen mensen met een groen vinkje in de CoronaCheck-app weer naar onder meer nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. Mensen die nog niet zijn gevaccineerd of geen corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen met een negatieve testuitslag een groen vinkje krijgen.

Testcapaciteit

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep vrijdag op de testcapaciteit van Testen voor Toegang te vergroten. Doordat de wachtrijen bij sommige testlocaties erg lang worden, kunnen mensen ervoor kiezen dan maar geen test af te laten nemen en dat kost ondernemers geld, aldus KHN. (ANP)