Versnelling aantal covid-besmettingen zet sterk door

De pandemie bracht de tekortkomingen van Europese samenwerking aan het licht. “Agentschappen zoals het EMA hadden een te klein mandaat en onvoldoende middelen. We versterken nu de capaciteiten van het EMA om beter om te gaan met toekomstige noodsituaties”, aldus rapporteur Nicolás González Casares. Om toekomstige samenwerkingsdebacles te voorkomen, roepen de Europarlementariërs op tot meer […]

Minder dan 200 coronapatiënten in ziekenhuizen

De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten is gezakt tot onder de 200. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit.