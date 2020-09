‘Vertrouwen verpleegkundigen geschonden door mondkapjesadvies’

Het vertrouwen van verpleegkundigen en verzorgenden is geschonden. Dat zegt hun vakorganisatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Sinds vorige maand krijgen verplegers het advies om een mondkapje te dragen als ze kort bij mensen in de buurt zijn, terwijl dat eerst niet nodig werd gevonden. Het risico zou toen klein zijn en beschermingsmiddelen waren schaars.

V&VN heeft een brandbrief gestuurd aan de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische zorg). De organisatie wil van de ministers weten hoe zij het geschonden vertrouwen herstellen. “Verpleegkundigen en verzorgenden moeten erop kunnen vertrouwen dat richtlijnen hun veiligheid op de eerste plaats zetten.”

Geen gehoor

Verpleegkundigen en verzorgenden maakten zich in het begin van de uitbraak al zorgen over de richtlijn dat een mondkapje niet nodig was bij ‘vluchtig contact’, stelt V&VN. “De zorgen van de beroepsgroepen die in de frontlinie staan vonden geen gehoor. Daarmee zijn cruciale signalen over de verspreiding van het virus gemist.”

‘Beschamend’

V&VN noemt het “beschamend” dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de richtlijnen opstelde, “maandenlang doof bleef voor de roep van duizenden verpleegkundigen en verzorgenden om betere bescherming, maar de richtlijn wel aanpaste na één telefoontje van een arts.” (ANP)