Vertrouwensartsen krijgen eigen opleiding

Onderdel van opleiding arts M+G

De opleiding is een initiatief van de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK). VVAK bestuurslid Christel van Dijk zegt tegen Medisch Contact: ‘Aanvankelijk is ingezet op een eigen erkende opleiding en registratie. Maar dat bleek onhaalbaar, omdat nieuwe specialismen of profielen in principe niet worden erkend door het College Geneeskundig Specialismen. Daarnaast hebben we het over een kleine beroepsgroep, bestaande uit ongeveer 75 personen. Uit zowel praktische als inhoudelijke overwegingen is het logischer om aan te sluiten bij de vernieuwde opleiding arts M+G.’

Basisartsen en beginnende vertrouwensartsen kunnen in februari 2021 solliciteren voor de opleiding. Tijdens de opleiding werken de artsen gemiddeld drie tot vier dagen per week bij een opleidingsinstelling. In dit geval zal dat Veilig Thuis zijn. Daarnaast krijgen de artsen in opleiding een dat per week onderwijs aan the Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH).