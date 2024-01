Verwacht tekort aan logopedisten vraagt om pakket van maatregelen

De vraag naar logopedisten stijgt, alleen het aantal studenten dat de komende jaren naar verwachting gaat starten met de opleiding neemt niet toe. Dat blijkt uit de capaciteitsraming voor logopedisten. Het Nivel draagt daarom oplossingen aan om ervoor te zorgen dat we in de toekomst genoeg logopedisten blijven houden.

Nivel deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL).

Instroom op peil houden

Op dit moment starten ongeveer 550 studenten per jaar met de opleiding logopedie. Dit zou verhoogd moeten worden naar 700 studenten om het tekort aan logopedisten in de toeomst op te vangen. Omdat het aantal studenten aan het hbo afneemt, is dat niet haalbaar. Het advies van het Nivel is om de opleidingsinstroom in ieder geval zo veel mogelijk op peil te houden.

Combinatie van oplossingen

Ook is gekeken naar oplossingen als het verhogen van de deeltijdfactor en het verhogen van de efficiency. Beide oplossingen zijn ook niet genoeg om het tekort aan logopedisten op te vangen. Daarom adviseert het Nivel een combinatie van deze oplossingen.

De opleidingsinstroom zo veel mogelijk op peil houden, logopedisten positief stimuleren om meer uren te gaan werken, de efficiency in het werkproces verhogen en de arbeidsvoorwaarden voor logopedisten met name in de eerste lijn verbeteren is het pakket aan maatregelen wat voor voldoende logopedisten moet zorgen in de toekomst.

Daarbij moet bij een hogere efficiency in het werk het vak wel aantrekkelijk blijven. Dat kan door verminderen van administratieve lasten en de inzet van innovatieve behandelmethoden zoals hybride zorg.

Capaciteitsraming

Voor de capaciteitsraming is het capaciteitsramingsramingsmodel, ontwikkeld door het Nivel en het Capaciteitsorgaan gebruikt. Daarmee is berekend wat de instroom in de opleiding zou moeten zijn om over tien jaar evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van logopedisten. Dat is berekend voor verschillende scenario’s met behulp van meerdere gegevens: een enquête onder logopedisten, focusgroepen en aanvullende gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en van de logopedie-opleidingen.