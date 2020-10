Verwarde ouderen kunnen niet terecht op crisisopvang

Mensen met dementie of een verstandelijke beperking die crisishulp nodig hebben, vallen in meerdere regio’s tussen wal en schip. Dat blijkt uit onderzoek van platform Investico in samenwerking met dagblad Trouw. Met ingang van de nieuwe Wet zorg en dwang komt deze patiëntengroep niet meer in aanmerking voor de opname van de ggz, maar een alternatief is er in de meeste regio’s nog niet.

‘Inhoudelijk vinden wij ook dat wij als ouderengeneeskundigen de aangewezen partij zijn om zorg te bieden aan een demente patiënt in crisis. Maar we hebben er de middelen niet voor’, zegt specialist ouderengeneeskunde Rob Hillerström, en eerste geneeskundige bij Zorggroep Apeldoorn tegen Trouw. De ouderenzorg bestaat nu vooral op reguliere woonvoorzieningen. Deze zijn niet geschikt voor bijvoorbeeld iemand die vanuit zijn dementie psychotisch wordt.

Gehandicaptenzorg

Hetzelfde geldt voor de gehandicaptenzorg, vertelde AVG Matijn Coret aan Zorgvisie: ‘De crisisbedden in de gehandicaptenzorg die er zijn vaak bedden in open instellingen voor minder zware problematiek, soms in een woning waar ook kinderen wonen. Als de patiënt in crisis suïcidaal is en in een omgeving terechtkomt waar allemaal losse voorwerpen liggen, dan is er heel veel op te pakken, te gooien of op een andere manier te misbruiken. Zo’n crisisbed is kortom niet voldoende.’

Beide sectoren wachten op financiering van crisisbedden en goed opgeleid personeel voor de crisisopvang. ‘De NZa zegt ermee aan de slag te zijn. Dat vinden wij rijkelijk laat’, zegt voorzitter van Verenso Jacqueline de Groot tegen Zorgvisie.