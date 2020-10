Verwarring over advies sluiting scholen

De stelling dat de middelbare scholen dicht moeten is weliswaar afkomstig van het RedTeam, maar dit is een oud advies dat in de mediaberichten vandaag uit de context gehaald is, laat het team op Twitter weten.

Veel scholieren besmet

BNR Radio maakte vanmorgen een item over de besmettingen onder middelbare scholieren. 8 procent van de positief geteste Nederlanders is tussen de 12 en 17 jaar oud – de leeftijd van middelbare scholieren. Onder deze groep is de controle op het virus zoek, aangezien tien procent van hen positief is getest.

Misschien is het een goed idee om de middelbare scholen te sluiten, vroegen de journalisten zich af. Zo kwamen zij bij het RedTeam dat dit adviseerde op 11 oktober. Al snel werd dat nieuws overgenomen door andere media waaronder het AD en de Telegraaf.

Verouderd

Het advies is echter verouderd en komt uit een rapport van het RedTeam van 11 oktober: dus van voor de gedeeltelijke lockdown waar we nu in zitten.

‘De genoemde maatregel valt in de context van een korte en stevige lockdown, zoals we bepleiten in het adviesrapport “Vieren we dit jaar samen oud en nieuw?” Zonder lockdown als context, is schoolsluiting een lege huls, net als andere maatregelen’, schrijf het RedTeam op zijn Twitter-account.

Over de vraag of de middelbare scholen alsnog dicht moeten, ter aanvulling op de huidige maatregelen, doet het team op dit moment geen nieuwe uitspraken.