Verwijzingen naar ziekenhuiszorg blijft weer achter

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuiszorg en de ggz is net als dit voorjaar lager dan verwacht zonder corona-uitbraak. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze nieuwe rapportage staan specifieke cijfers over verwijzingen naar de oncologie, ggz en langdurige zorg.

Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken hadden vorige week 76 procent van het verwachte aantal verwijzingen. Daarmee missen ze 954 verwijzingen. Een deel van de zorg zal niet ingehaald worden, bijvoorbeeld omdat klachten vanzelf over gaan. Huisartsen roepen patiënten wel op om te komen bij gezondheidsklachten.

Oncologie en ggz

Huisartsen gaven vorige week 18 procent minder verwijzingen naar de oncologie. Naar de ggz werd 8 procent minder verwezen. Daarmee loopt het aantal gemiste verwijzingen in de ggz op tot 75000 sinds maart.

Langdurige zorg

De NZa keek bij de Wlz-zorg naar verwijzingen en sterftecijfers. Het sterftecijfer onder mensen met een Wlz-indicatie is gelijk aan de verwachting . Dit voorjaar stierven er wel meer mensen dan verwacht met een Wlz-indicatie. Verder stijgt het aantal afgegeven indicaties voor Wlz-zorg sinds 20 september. Het aantal lege bedden in verpleeghuizen neemt af en bedroeg begin oktober 1477 lege bedden. De bezettingsgraad verschilt per regio.

Inhalen

Naar verwachting zal een deel van deze zorg ingehaald worden na deze tweede coronagolf. Het aantal patiënten dat in het ziekenhuis behandeld werd, was in september 19 procent hoger dan in september 2019 en 2018. De grootste stijging in het aantal patiëntcontacten is te zien bij urgente zorgvragen en in academische ziekenhuizen. Op de oncologie was het aantal gevonden tumoren deze zomer op het verwachte niveau, in september was hier een inhaalslag zichtbaar.

Wachtlijsten niet korter

De verlate, uitgestelde en afgestelde verwijzingen zijn niet voldoende geweest om wachtlijsten voor niet-urgente zorg in de ziekenhuiszorg weg te werken . De wachtlijsten voor bijvoorbeeld knie- en heupvervangingen blijft zelfs stijgen.