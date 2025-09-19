Skipr

Verzekeraars onderzoeken mondzorg in verpleeghuizen

,

Volgens EenVandaag doen zij dit na signalen dat commerciële tandartsenketens veel geld verdienen met niet-noodzakelijke behandelingen. In één geval is al een bedrag gevorderd.

Commerciële ketens

Verzekeraars erkennen aan EenVandaag dat de tandartskosten in de Wet langdurige zorg sterk zijn gestegen en dat er zorgen zijn over het declaratiegedrag van de commerciële ketens.

Totaalpakketten

Mensen die in een zorginstelling verblijven, zoals mensen met een beperking en ouderen, kunnen vaak niet naar een gewone tandarts. Commerciële mondzorgketens zijn de afgelopen jaren in dit gat gesprongen door totaalpakketten aan te bieden aan instellingen. Maar daarbij worden patiënten doorgaans niet behandeld in een aparte tandartskamer, maar op de kamer van de patiënt. (ANP)

