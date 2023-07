Verzekeraars spreken zorgpartijen aan op hoge consultantnota’s

Zorgverzekeraars kijken kritisch naar de hoge consultantkosten bij de aanvraag van transformatiegeld. Zo is CZ in gesprek met enkele zorgaanbieders vanwege de hoge declaraties voor extern advies: “We willen van hen een onderbouwing zien”, aldus een woordvoerder.

Foto: jirsak/Stock.adobe.com

Ook Zilveren Kruis beoordeelt bij elke aanvraag of de hoogte van de consultantnota’s “in verhouding staat” tot de complexheid en het bedrag van de transformatie. “We kijken naar het aantal uren dat in rekening wordt gebracht voor extern advies en de uurtarieven. Ook waarvoor de consultants worden ingezet”, aldus de woordvoerder van de grootste zorgverzekeraar.

Zilveren Kruis: “We moeten ervoor zorgen dat de 2,8 miljard euro transformatiegeld wordt gebruikt voor de transformatie en niet om allerlei externe adviseurs te financieren. Dit om een doelmatige inzet van zorgpremies te realiseren.” De verzekeraar zegt dat het geen normen heeft voor de consultantkosten, omdat de transformatieplannen te divers zijn. Het bedrijf hanteert “maatwerk”.

Kennis niet in huis

Zorgverzekeraars vinden het logisch dat consultants worden ingeschakeld als een zorgpartij de kennis niet in huis heeft of een tekort aan personeel. Zilveren Kruis vindt wel dat de kosten in de loop van het transformatietraject kunnen worden afgebouwd: “We maken een onderscheid tussen opstart, planvorming, implementatie en uitvoering.”

CZ geeft geen financiële kaders aan van wat de grens is, “want dat wordt dan de marge”, verwacht de woordvoerder. “Maar het moet in verhouding zijn. Zo stellen we steeds de vraag of een organisatie het niet zelf had kunnen doen. Hier kijken we echt goed naar.”

Doelmatige inzet

Menzis heeft ook geen standaard-kaders: “De zorgverzekeraars hebben afgesproken om bij het opstellen en bij de beoordeling van transformatieplannen kritisch te kijken naar de inzet van consultants om doelmatige inzet van middelen te realiseren en te borgen dat transformatietrajecten tot duurzame verbeteringen leiden.”

Ongeveer hetzelfde zegt VGZ: “We kijken vanzelfsprekend kritisch naar (de kosten van) de inzet van externe adviseurs. Bij beoordeling van de plannen moet dit in verhouding zijn tot de benodigde transformatie. Dat is maatwerk, want de ene transformatie is de andere niet.”