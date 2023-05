Verzoek aan minister: ‘Verpleegkundig specialist als Wzd-functionaris’

Verpleegkundig specialisten zijn goed in staat om de rol van Wzd-functionaris te vervullen. Een Wzd-functionaris toetst of een patiënt of cliënt terecht en op een zorgvuldige manier onvrijwillige zorg krijgt.

Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), meldt V&VN. V&VN-bestuurder Jaap Kappert overhandigde de resultaten van dit onderzoek dinsdag aan Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, samen met het verzoek om een aanpassing van de wet.

Tekort aan functionarissen

In de ouderenzorg is een groot tekort aan Wzd-functionarissen. In de brief aan de minister vragen verschillende partijen om steun voor de inzet van verpleegkundig specialisten als Wzd-functionaris.

De rol van Wzd-functionaris wordt nu alleen uitgevoerd door daarvoor kundige artsen zoals specialisten ouderengeneeskunde of artsen voor verstandelijk gehandicapten, gezondheidspsychologen en orthopedagogen-generalist.

Pilots en onderzoek

Uit onderzoek van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bleek al in 2021 dat de verpleegkundig specialist deze rol prima kan vervullen. Ook is in 2020 is een pilot van start gegaan in vier verpleeghuizen, (Brentano, WilgaerdenLeekerweideGroep, Innoforte en Topaz, waarbij verpleegkundig specialisten in de rol van Wzd-functionaris zijn gezet.

Het nu gepresenteerde vervolgonderzoek, waarbij ook is gekeken naar de competenties waarover een Wzd-functionaris moet beschikken, bevestigt deze uitkomst.

Kappert: “De pilot en de twee onderzoeken tonen aan dat verpleegkundig specialisten prima de rol van Wzd-functionaris kunnen vervullen. We gaan er dan ook vanuit dat in de toekomstig gewijzigde Wet zorg en dwang de verpleegkundig specialist wordt opgenomen als een van de beroepsgroepen die de rol van Wzd-functionaris kan vervullen.”