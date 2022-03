Verzorgenden tackelen vooroordelen over hun vak in eigen lied

Vier verzorgenden hebben een lied opgenomen dat een eerbetoon is aan de verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg. Het lied tackelt vooroordelen over het beroep van verzorgende.

Het lied ‘Verzorgende’ is een initiatief van Tijdschrift voor Verzorgenden (TVV). Verzorgenden gaven in een enquête van het vakblad aan zich niet gezien te voelen. Verzorgenden worden ook door de media en overheid regelmatig over het hoofd gezien. “Tijdens de coronacrisis ging het bijvoorbeeld vaak over de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen”, zegt hoofdredacteur Rhijja Jansen. “Terwijl verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg óók in de frontlinie stonden.”

Vooroordelen

Het lied ‘Verzorgende’ is volledig gezongen door verzorgenden. “Ik vind het fantastisch dat ik aan dit project mee mag doen”, vertelt Rani Poernamoe. “Omdat we verzorgenden in het zonnetje te zetten, maar ook omdat er nogal wat vooroordelen zijn over ons vak. We zijn niet alleen maar billenwassers, we zijn zorgprofessional.”

In de videoclip hieronder zijn ook bekende mensen uit de zorg te zien. Onder andere Teun Toebes, Erik Scherder, Sarah Blom, Manu Keirse en Sander de Hosson steken hun duimen in de lucht voor de verzorgenden.