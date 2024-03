Verzorgingshuis in Drachten ontruimd na brand

Zeventig bewoners van een zorgcomplex in Drachten zijn zondagmiddag elders opgevangen na een korte brand. Het vuur is inmiddels uit.

Vanwege de rookontwikkeling moest een deel van het pand worden ontruimd. Er werd opgeschaald naar zeer grote brand, zodat meerdere brandweereenheden konden worden opgeroepen.

Opvang in ziekenhuis

De brand was in een van de appartementen in het pand. Of er slachtoffers zijn gevallen door de brand, is nog niet bekend.

De bewoners van de eerste vijf verdiepingen van het gebouw zijn opgevangen in de bedrijfskantine van ziekenhuis Nij Smellinghe. Ook staan er bewoners buiten de flat bij een naastgelegen winkel. De bewoners van de tiende en elfde verdieping van het gebouw kunnen veilig in hun huizen blijven. De twaalfde en dertiende verdieping zijn onbewoond.

Na het controleren van de woningen kan de veiligheidsregio bepalen wie veilig terug kan naar hun woning en voor welke bewoners langere opvang nodig is. (ANP)