Verzuim onder jonge zorgmedewerkers schiet omhoog

Vergeleken met de precorona periode, drie jaar geleden, is de stijging zelfs 67 procent. “Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van kortlopend verzuim, hoewel ook het langer durend verzuim onder jongeren stijgt”, meldt Vernet.

Zorgelijk signaal

Vernet, dochteronderneming van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, ziet dat het verzuimpercentage onder ouderen in absolute zin nog altijd het hoogste blijft. De opvallende stijging onder jongeren baart het onderzoeksbureau echter zorgen, ook omdat uit de cijfers blijkt dat het verzuim in de categorie 26 tot 35 jaar eveneens sterk gestegen is. “Als we zien dat het verzuim onder jongeren zo snel stijgt, dan is dat een heel belangrijk signaal voor de aanpak van het toch al grote arbeidsmarktvraagstuk van de zorgsector in de toekomst”, stelt Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet.

Ook de oplopende verzuimkosten zijn een aandachtspunt volgens Vernet. Hierin is nu een opvallende ontwikkeling te zien. Hoewel de groep werkende ouderen in de sector steeds groter wordt en zij in absolute zin het hoogste verzuimpercentage kent, neemt haar aandeel in de totale verzuimkosten af. Het aandeel van de jongeren in de verzuimkosten groeit daarentegen. Er liggen waarschijnlijk meerdere factoren ten grondslag aan het stijgend verzuim, denkt Vernet. “Behalve coronabesmettingen, die het ziekteverzuim onder alle leeftijdscategorieën hebben opgestuwd, was er sprake van grotere werkdruk als gevolg van structurele personeelstekorten en toenemende financiële stress door verlies aan koopkracht.” Mogelijk speelt deze combinatie van factoren jonge werknemers relatief meer parten.

Verzuimcijfers

De gehele zorgsector zag het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage in vier kwartalen met ruim 15 procent stijgen naar zo’n 8,1 procent. De nu gepubliceerde verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid-testuitslag. Het gaat om ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. In totaal werken er circa 960.000 mensen in deze vier sectoren.