Verzuim zorgsector daalt verder

Voor het vijfde kwartaal op rij is het verzuim onder medewerkers in de zorgsector gedaald. In het eerste kwartaal van 2024 komt het verzuimpercentage uit op 8,53. Een daling van 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Toen kwam het verzuimpercentage uit op 8,76.

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Vernet. Het voortschrijdend verzuim waarmee de structurele ontwikkeling van verzuim in beeld wordt gebracht, komt uit op 7,69 procent. Een jaar eerder was dit nog 8,10 procent, een daling van 5 procent. De daling van verzuim is in alle leeftijdsklassen terug te zien.

De stijging van extra lang verzuim, verzuim langer dan 365 dagen, is daarentegen nog niet voorbij. Dit percentage steeg van 2,01 naar 2,07, een toename van 3 procent.

“Het is ontzettend fijn om voor de vijfde keer op rij goed nieuws te kunnen brengen”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. “Zoals aangegeven moeten we nog wel een kanttekening bij de cijfers plaatsen, want het extra lang verzuim stijgt. Hoewel Vernet geen oorzaken registreert, horen we wel geluiden uit de markt waaruit blijkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door psychisch verzuim.”