VGN doet eigen voorstellen om Wzd aan te passen

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een notitie gepresenteerd met voorstellen om de Wzd fundamenteel te wijzigen. De notitie is aangeboden aan de minister van Volksgezondheid.

Nadat eerder werd geconcludeerd dat de Wzd niet helder genoeg was om in de praktijk bruikbaar te zijn, hebben veldpartijen en VWS nagedacht over mogelijke aanpassingen vooruitlopend op een ingrijpendere wijziging. Hieruit kwamen de bestuurlijke afspraken die eind vorig jaar werden gepresenteerd.

Paradigmashift

VGN besloot die afspraken alsnog niet te ondertekenen. De branchevereniging vindt de afspraken een stap in de goede richting, maar vindt dat meer nodig is. Met de groeiende personeelstekorten zou nu meer gedaan moeten worden.

“De Bestuurlijke afspraken uitvoering Wzd zetten een stap in de goede richting, maar deze stap is niet voldoende”, aldus VGN. “Door de hoge administratieve lasten kunnen medewerkers niet doen wat zij willen doen: bewoners en andere cliënten goede zorg en ondersteuning bieden. De lasten vloeien voort uit wantrouwen. Om dat te kunnen doorbreken is een paradigmashift nodig: werken en verantwoorden op basis van autonomie en gerechtvaardigd vertrouwen.”