VGN: financiële situatie gehandicaptenzorg blijft zorgwekkend

De geplande bezuinigingen via meerjarencontracten zijn voor de langdurige zorg een jaar van de baan. Vanaf 2025 zal de bezuiniging echter in volle omvang van kracht zijn. “Dit betekent dat de financiële situatie van de gehandicaptenzorg zorgwekkend blijft”, reageert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) op de Prinsjesdagplannen.

Maandag bleek dat twee financieel nadelige maatregelen voor de langdurige zorg niet doorgaan in 2024. Zo gaat het plan om 125 miljoen te besparen via meerjarige contracten tussen zorgaanbieders en de zorgkantoren voorlopig van tafel. Daardoor wordt de eerder gepubliceerde Wlz-tarieven voor 2024 met 0,5 procent verhoogd door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Onverantwoorde bezuinigingen

Voor de jaren vanaf 2025 blijven alle geplande bezuinigingen ongewijzigd van kracht. “Ook wordt er niets gedaan om de groeiende kloof tussen de zorglonen en de marktlonen terug te dringen, er komen geen extra middelen voor duurzaamheid en de bezuiniging op de normatieve huisvestingscomponent gaat gewoon door in 2024”, aldus de VGN. De gehandicaptenzorgkoepel heeft hier in een brandbrief aandacht voor gevraagd en dringt er bij politici op aan dit te bespreken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die dinsdag zijn gestart. 5 oktober wordt de VWS-begroting behandeld tijdens het debat over de gehandicaptenzorg. “We zijn blij dat het commissiedebat Gehandicaptenbeleid nog voor de verkiezingen gepland staat”, reageert VGN-directeur Theo van Uum.

Hij stelt dat er in 2024 een eerste kleine stap wordt gezet rond de bezuinigingen. “Maar het is slechts uitstel en nog niet het afblazen van de maatregelen. Als VGN blijven we ons inzetten om de onverantwoorde bezuinigingen volledig van tafel te krijgen zodat we kwalitatieve goede zorg kunnen blijven bieden.” Ook wil de koepel dat de loonkloof met de markt wordt gedicht. VGN stelt dat de meeste kabinetsplannen een voortzetting zijn van het ingezette beleid van kabinet Rutte IV. “Met de voortgezette bezuinigingen legt het kabinet een last op de toekomst. De toekomstige minister moet direct beginnen met bezuinigen, tenzij een nieuw kabinet extra middelen beschikbaar stelt”, aldus VGN.