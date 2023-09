VGN maakt afspraken over behoud van hulpmiddelen thuis bij verhuizing

VGN heeft samen met andere partijen afspraken gemaakt over het houden van hulpmiddelen die een cliënt vanuit de Wmo thuis heeft en die je niet makkelijk kunt meenemen vanuit de zorginstelling. Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren, is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan. Bijvoorbeeld een traplift en tillift.

Tot nu toe was dit erg moeilijk te organiseren. Ieder(in), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Firevaned, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de minister voor Langdurige Zorg onderschrijven dit. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om hierover landelijke afspraken te maken.

Landelijke afspraken

Er zijn nu door de partijen landelijke afspraken gemaakt over het behoud van Wmo-hulpmiddelen thuis. Daarin staat wanneer cliënten Wmo-hulpmiddelen thuis kunnen houden en welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Bij de intake van nieuwe cliënten bespreken zorgaanbieders of logeren aan de orde is en of er hulpmiddelen thuis staan die daarvoor nodig blijven.

Wmo hulpmiddelen

De afspraken gaan over de hulpmiddelen die vanuit de Wmo 2015 zijn verstrekt en niet vanuit de zorginstelling mee te nemen zijn. Naast de hulpmiddelen die al thuis staan, gaat het ook om onderhoud, reparatie en vervanging op een later moment. Ook trapliften (woningaanpassing) vallen eronder. Mobiliteitshulpmiddelen vallen buiten de afspraak. De afspraken gaan niet over hulpmiddelen vanuit de Zvw. Daarvoor kan wel een coulanceverzoek worden ingediend.

Financiering

Gemeenten blijven de hulpmiddelen financieren maar worden hiervoor vanuit de Wlz gecompenseerd. Begin 2025 wordt gekeken naar de daadwerkelijke kosten. Ook zal begin 2025 met alle partijen worden gekeken of verduidelijking van de afspraken nodig is.

De VGN is blij dat ze met deze afspraken een bijdrage kan leveren aan het mogelijk maken van logeren thuis voor mensen met een beperking die naar een zorginstelling verhuizen.