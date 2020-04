VGN maakt OLVG corona check-app beschikbaar voor de ghz

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) biedt haar leden vanaf vandaag de OLVG corona check-app aan. Het gaat hierbij alleen om medewerkers in regio’s waar deze app al actief is. Zorgprofessionals kunnen via de app hun eigen gezondheid monitoren, en symptomen van het coronavirus op tijd signaleren.

Goede zorg leveren en veilig kunnen werken is prioriteit in de gehandicaptenzorg. Vanuit die gedachte is de VGN een partnerschap aangegaan met de OLVG corona check-app. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de app, laat de VGN weten.

Gegevens invullen

Zorgprofessionals kunnen dagelijks in de app gegevens over hun gezondheid invullen. Hoe vaak je hoest, wat je lichaamstemperatuur is en of je kortademig bent, bijvoorbeeld. Op basis van deze gegevens krijg je binnen 48 uur een reactie van een medisch team. In het geval van een medische reden, wordt er binnen 24 uur contact met je opgenomen.

Ondersteuning, geen vervanging

De VGN benadrukt dat de app ondersteunt, en geen vervanging is van de reguliere zorg via de huisarts of eerste hulp. Wanneer je dringend zorg nodig hebt, onderneem dan actie: bel je huisarts of bel 112 bij spoed.

Het OLVG en het Amsterdamse bedrijf Luscii hebben de OLVG corona check-app ontwikkeld. De app wordt in verschillende delen van Nederland gebruikt en momenteel wordt er gekeken naar een landelijke inzet.

