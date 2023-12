VGN: Minister moet andere koers varen met Wzd

“In het belang van cliënten en professionals zien wij ons genoodzaakt een indringend signaal af te geven aan de minister om echt een andere koers te varen” , aldus VGN. “Het is daar momenteel een goed moment voor, omdat de minister nog bezig is met het voorbereiden van de wijziging van de Wzd. De door ons beoogde fundamentele herziening van de Wzd kan daarin worden meegenomen.”

Urgentie

Er is een “paradigmashift”, vindt VGN. “Werken en verantwoorden op basis van autonomie en gerechtvaardigd vertrouwen. De urgentie van de (arbeidsmarkt)knelpunten in de gehandicaptenzorg maakt dat we die verandering niet over drie jaar of over vijf jaar kunnen inzetten.”

Het bestuur van VGN stemt daarom ook niet in met de bestuurlijke afspraken over de Wzd.