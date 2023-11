VGN publiceert Toolkit Duurzaamheid

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de toolkit Duurzaamheid gemaakt. In de toolkit staat informatie over duurzaamheid in de zorg, met een linke naar websites en hulpmiddelen. Het bevat voorbeelden uit de gehandicaptensector en informatie over wetgeving.

Ook in de gehandicaptenzorg is duurzaamheid een steeds belangrijker thema. VGN heeft de toolkit gemaakt om organisaties in de sector hierbij te ondersteunen en inspireren.

Green Deal

Door VGN is in 2022 de Green Deal Duurzame zorg 3.0 ondertekend, waar de toolkit op is gebaseerd.

Via de toolkit wil de VGN organisaties inspireren en ondersteunen om ook de gehandicaptenzorg verder te verduurzamen. De doelen en acties worden aan de hand van de vijf thema’s van de Green Deal toegelicht. De voorbeelden, handige websites en concrete acties staan per thema op één plek.

Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met ActiZ en de NL ggz, die vergelijkbare toolkits voor hun sector hebben opgesteld.