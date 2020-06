VGN start kort geding tegen inkoopkader Wlz samen met 40 zorgaanbieders

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) start samen met 40 gehandicaptenzorgaanbieders een kort geding tegen het inkoopkader Wlz 2021-2023 van de zorgkantoren. De zitting zal op 10 september 2020 plaatsvinden in de rechtbank van Den Haag. VGN en de zorgaanbieders vinden het ‘onbestaanbaar’ dat de spelregels eenzijdig en zonder draagvlak in de sector worden aangepast.

VGN heeft grote bezwaren tegen de nieuwe inkoopsystematiek voor de komende drie jaar, bestaande uit een basistariefpercentage van het NZa-maximumtarief waarbij zorgaanbieders vervolgens een opslag kunnen verdienen op basis van een zorgplan. Over dit nieuwe inkoopbeleid uitte de branchevereniging al eerder haar zorgen in een gezamenlijke brief met ActiZ en GGZ Nederland aan Zorginstituut Nederland (ZN). Nu is het zover gekomen dat ze een kort geding aanspannen, laat de branchevereniging weten.

‘Hogere kosten, zelfde kwaliteit’

De bezwaren in de brief samengevat: zorgaanbieders worden met het nieuwe inkoopbeleid gedwongen om in 2021-2023 dezelfde kwaliteit zorg te leveren, terwijl zij hogere kosten moeten maken. Volgens ZN is het inkoopkader echter een “solide instrument dat tegemoetkomt aan de enorme uitdagingen waar Wlz-gebruikers mee te maken gaan krijgen”, liet ZN eerder weten aan Skipr.

Vertraging bij de rechtbank

Doordat ook de rechtbank kampt met achterstanden als gevolg van de coronacrisis, zal de zitting pas in september 2020 plaatsvinden.