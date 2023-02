VGN: ‘Vijf voor twaalf’ om afbouw complexe ghz te voorkomen

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dringt er bij Den Haag op aan om op korte termijn 80 miljoen euro beschikbaar te maken voor de complexe gehandicaptenzorg. Anders dreigen zorgorganisaties deze zorg te moeten afbouwen. Het is vijf voor twaalf, waarschuwt VGN in een brief aan de Tweede Kamer.