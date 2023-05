VGN zet vraagtekens bij ontwikkeling passende zorg

Volgens branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft passende zorg in de langdurige (gehandicapten)zorg een fundamenteel ander karakter dan de curatieve zorg. Bij de uitwerking van passende zorg in de langdurige zorg moet dat eigen karakter voorop te staan.

In een brief aan de Tweede Kamer reikt VGN daarom vragen aan over de rol van het beroepsonderwijs, de definiëring van passende zorg, de landelijke governance en evaluatie van kennis en de organisatie van passende zorg.

Visie op passende zorg

Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder heeft in haar beleidsbrief haar visie op de kennisinfrastructuur en passende zorg in de langdurige zorg met de Tweede Kamer gedeeld. Bij de voorgestelde invulling van passende zorg als ‘bewezen effectief’ heeft VGN echter vraagtekens omdat dit niet aansluit bij het eigen karakter van de langdurige zorg. Volgens VGN heeft het begrip passende zorg een fundamenteel ander karakter in de langdurige (gehandicapten)zorg dan in de curatieve zorg.

VGN onderschrijft het belang van passende zorg en transparantie hierover in de langdurige zorg. VGN werkt hieraan door middel van het Kwaliteitskompas en daaraan gekoppelde documenten, zoals de leidraad ‘Perspectief op persoonsgerichte zorg’. Daarnaast investeert de VGN in de kennisinfrastructuur en kennisontwikkeling, onder ander door de academische werkplaatsen.