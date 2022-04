VGZ benoemt Nicole Bouvy als nieuw rvc-lid

Nicole Bouvy is als chirurg en hoogleraar Innovatieve Chirurgische Technieken verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Daarnaast is zij onder meer lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en van de European Association of Endoscopic Surgery.

Zinnige zorg

Per 7 april is Bouvy benoemd tot nieuw rvc-lid. Zij volgt Floris Sanders op, die per 31 december 2021 het einde van zijn zittingstermijn bereikte. Ze vertelt: “Ik beschouw het als een persoonlijke missie om de zorg in Nederland te vergroenen, te focussen op zinnige zorg, deze meer divers te maken en meer te verschuiven naar preventie. In mijn rol als commissaris van Coöperatie VGZ hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Met de komst van Nicole Bouvy bestaat de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ weer uit 5 leden (Ron Icke, Franka Vossen, Nicole Bouvy, Marion Koopman en Lex Steenbergen). De benoeming van een zesde lid volgt later dit jaar.