VGZ en Bergman Clinics sluiten contract voor 2024

Zorgverzekeraar VGZ en zelfstandige kliniek Bergman Clinics hebben een overeenkomst gesloten voor planbare zorg in 2024. Beide partijen zijn er erg mee in hun nopjes dat dit zo vroeg in het contracteerseizoen gelukt is.

Hoewel de zorgverzekeraar ernaar streeft om 12 november de contractering voor komend jaar rond te hebben, zijn VGZ en Bergman nu al tot overeenstemming gekomen. Verzekerden van VGZ kunnen volgend jaar weer terecht bij de meer dan zeventig focusklinieken voor planbare medische zorg, die zich richten op onder meer orthopedie, oogzorg, gynaecologische zorg, huidzorg en KNO-zorg.

Digitalisering

Bovendien hebben VGZ en Bergman Clinics afspraken gemaakt over zinnige en passende zorg, doelmatigheid van zorg en digitalisering. Zo zetten in op een digitale patiëntreis. Patiënten kunnen bij Bergman digitaal afspraken maken, wijzigen en worden voorafgaand aan hun afspraak digitaal geïnformeerd.

Strategische samenwerking

“Deze afspraken dragen bij aan de toegankelijkheid van zorg voor onze leden en ook aan de betaalbaarheid”, meldt Cas Ceulen, chief health officer bij VGZ. “Dit is ontzettend belangrijk, gezien de grote uitdagingen in de zorg waar we allemaal voor staan.”

Ook Emile van Oorschot, CEO Bergman Clinics Nederland, doet een duit in het zakje. “Wij zijn blij met de nieuwe afspraken en verdieping van onze strategische samenwerking met VGZ. We kijken ernaar uit de komende jaren bij te dragen aan de toegankelijkheid van hoogkwalitatieve planbare medische zorg voor alle VGZ verzekerden. Met passende zorg als leidend principe gaan we samen vormgeven aan de benodigde transitie van het zorgstelsel.”