VGZ en gemeenten Noord-Limburg gaan samenwerken

De gemeenten in Noord-Limburg en zorgverzekeraar VGZ gaan nauwer samenwerken voor een betere gezondheid voor de inwoners in de regio. Beide partijen gaan met zorgaanbieders in de regio inwoners ondersteunen. Ze concentreren zich op drie thema’s: leefstijl en ervaren gezondheid, ouderen en ggz.

Twee jaar geleden kreeg de samenwerking tussen de gemeenten in Noord-Limburg en de VGZ al een verdieping. Daarna is er een regiobeeld met de belangrijkste opgaven en samenwerkingsthema’s en bijbehorende samenwerkingsagenda met projecten opgesteld.

“We willen met elkaar werken aan een gezonde regio voor de inwoners en ervoor zorgen dat in de toekomst de benodigde zorg en ondersteuning beschikbaar is voor de mensen”, aldus Ronald Ruijters, regiomanager zorg van Coöperatie VGZ.

Preventie

Het thema ‘leefstijl en ervaren gezondheid’ richt zich met name op preventie. Dat doen de partijen onder andere door een gerichte aanpak op het gebied van overgewicht bij jongeren en valpreventie bij ouderen. In Noord-Limburg zijn er relatief veel mensen met overgewicht. Wethouder Schatorjé van de gemeente Venlo: “Het is van groot belang dat we ons samen inzetten om kinderen van jongs af aan passende hulp te bieden om verergering van problemen te voorkomen.”

Alle partijen in de zorg en het sociaal domein werken hierbij samen, waarbij de zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van het kind en diens omgeving. Er is aandacht voor bewegen, gedrag, voeding, slaap en ontspanning, maar ook voor de sociale en emotionele achtergrondfactoren die overgewicht veroorzaken of in stand houden.

Daarnaast zien de partijen in Noord-Limburg dat valongevallen een “belangrijk en toenemend probleem” vormen. De komende jaren worden 7.000 ouderen in deze regio gescreend op een verhoogd valrisico en krijgen 2.000 ouderen een effectieve training aangeboden. Met deze training wordt verwacht dat het aantal valincidenten afneemt met duizend.

Thuis wonen

De komende jaren stimuleren gemeenten en VGZ ook initiatieven van inwoners en aanbieders in wijken en buurten die zijn gericht op het verbeteren van welzijn van inwoners. Verder werken ze samen in het kennisloket ‘Thuis in blijvende zorg’ om ouderen te adviseren bij vragen over zorg en ondersteuning.

Ondersteuning ggz

Bij de ggz ligt de focus van de samenwerking op behoud van voldoende zorg en ondersteuning voor inwoners. Daarbij wordt niet alleen ingezet op zorg, maar juist ook op vernieuwende initiatieven om mensen te ondersteunen bij herstel en het oppakken van hun eigen leven.

Zo worden met het initiatief ‘Werk als beste zorg’ cliënten ondersteund bij het vinden en behouden van werk. Zij worden ook naar (betaald) werk begeleid. De resultaten hiervan zijn indrukwekkend, stellen beide partijen: “Cliënten ervaren een hogere kwaliteit van leven en ook de zorgkosten zijn fors lager.”