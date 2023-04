VGZ en Vincent van Gogh sluiten contract voor 5 jaar

Ze doen dit ook met het streven van minister Conny Helder in het achterhoofd om vanaf volgend jaar veel meer meerjarenafspraken te sluiten binnen de langdurige zorg. Doel is de zorgkosten niet “lineair” te laten toenemen. Ook wordt ingezet op ondersteuning in de thuissituatie in plaats van een traditioneal 24-uurs verblijf.

Ook krijgt digitalisering in de samenwerking tussen Vincent van Gogh een VGZ een prominente plek. Hans van Noorden: “Het is niet toekomstbestendig om meer klinische voorzieningen te bouwen. Door digitalisering in te bouwen, kun je geestelijke gezondheidszorg juist beter integreren in het dagelijks leven en netwerk van de cliënt, thuis in de wijk.”

Digitaal ontmoetingsplein

“Wij geloven er bij Vincent van Gogh in dat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij wil als de cliënt direct de juiste zorg en begeleiding krijgt in de eigen omgeving, passend bij de persoonlijke situatie”, zegt Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO. “Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol: hoe stelt zorgtechnologie de cliënt in staat om meer eigen regie over zijn of haar leven te voeren.”

Zo is Vincent van Gogh bezig met de ontwikkeling van een digitaal ontmoetingsplein waar cliënten ook naast het buurthuis of wijkteam anderen kunnen ontmoeten. Dit moet ruimte bieden om ervaringen uit te wisselen en geeft cliënten houvast. Ook kunnen cliënten en naasten er informatie vinden over psychische aandoeningen. Een ander voorbeeld is de Miles, een zorghorloge waarmee cliënten kunnen oefenen met hun autonomie en bewegingsvrijheid.

De zorgkantoren en ggz-aanbieders zien sinds 2021 een flink toename van mensen die zorg vanuit de langdurige ggz kunnen krijgen omdat een groep cliënten die eerder ondersteuning kreeg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dat nu krijgt vanuit de langdurige ggz.