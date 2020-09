NZa geeft ‘niet transparant’ VGZ ton boete

De NZa geeft VGZ een boete, omdat de zorgverzekeraar niet duidelijk genoeg is geweest over veranderingen in de manier waarop het zorg inkocht. Vier VGZ-merken, waaronder naast VGZ, Univé Zorg, UMC en IZA, moeten elk een boete van 25.000 euro betalen. VGZ vindt de straf ‘buitenproportioneel’ en tekent bezwaar aan.

Aanbieders van mondzorg kregen conceptovereenkomsten later dan ze verwachtten, doordat VGZ het verzenden onaangekondigd uitstelde. Ook aanbieders van beenprotheses en geneesmiddelen kregen niet te horen dat ze langer de tijd hadden om contracten te tekenen.

Het is belangrijk dat een zorgverzekeraar wijzigingen tijdig, gemotiveerd en uniform communiceert, stelt de NZa. Overtreding van regels die transparantie borgen, kan in het nadeel zijn van zorgaanbieders. Het is daarnaast “een bron van ergernis voor zorgaanbieders”, aldus de NZa.

Buitenproportioneel

VGZ zegt in een reactie het belang van transparantie in het inkoopproces te onderschrijven. “Wij erkennen de door de NZa genoemde verbeterpunten, maar vinden de kwalificatie die de NZa daarvoor kiest, net als de aangekondigde boete, buitenproportioneel”, aldus VGZ. De zorgverzekeraars wijst er op dat zorgaanbieders noch verzekerden nadelige gevolgen hebben ondervonden. Sterker nog: de verruiming van de termijnen was volgens VGZ in het belang van zowel zorgaanbieders als verzekerden.

Boetes

Ook heeft VGZ naar eigen zeggen de gevraagde verbeteringen al lang doorgevoerd. Om al deze redenen tekent VGZ bezwaar aan tegen de boetes.