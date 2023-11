VGZ sluit contracten met 16 huisartsenorganisaties

VGZ heeft contracten gesloten voor 2024 met 16 regionale huisartsenorganisaties in haar kernregio’s. Met deze contracten kunnen de regionale huisartsenorganisaties de chronische zorg in een bepaalde regio coördineren, uitvoeren en initiatieven vormgeven binnen de eerstelijnszorg met als doel om de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg te verbeteren.

Het gaat om de regio’s: Noord-Holland Noord, Midden-Holland, Zuid-Holland Zuid, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Noord-Limburg en Maastricht.

Passende zorg

“We zijn blij dat we goede afspraken hebben gemaakt met de regionale huisartsenorganisaties over passende zorg”, zegt Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ. “We zetten gezamenlijk in op initiatieven op het vlak van arbeidsmarktkrapte en het opleiden van personeel, Meer Tijd voor de Patiënt en digitalisering binnen de huisartsenpraktijken.

“Op basis van deze nieuwe afspraken kunnen we een vervolg geven aan onze intensieve samenwerking op het gebied van de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de huisartsenzorg voor onze verzekerden.”