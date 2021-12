VGZ start met online medicijnservice

Coöperatie VGZ begint 1 januari 2022 met een service waarbij leden hun medicijnen online kunnen bestellen. Aanleiding is de constatering dat een groeiend aantal VGZ-leden in coronatijd medicatie digitaal in huis wil of in een afhaalkluisje bezorgd wil.

“Dit wordt een extra service voor onze leden”, aldus Chief Health Officer Marjo Visser van VGZ. “Zodat die niet de deur uit hoeven als ze dat niet willen. Maar ook omdat het voor mensen gewoon makkelijker is, zeker voor diegenen die gewend zijn om veel online te kopen.”

Het gaat om het bestellen van de medicijnen waarvoor de eigen huisarts een recept uitschrijft. Ook bij herhalingsrecepten wordt een gang naar de apotheek overbodig: dat kan vanaf volgend jaar via de computer of zelfs app worden geregeld. Vervolgens worden die medicijnen thuisbezorgd.

Chronische medicatie

“Dit is nieuw en dus een stap voor de meeste mensen”, aldus Marc van Loenhout, directeur van De Nationale Apotheek, één van de twee partners van VGZ in het project: “Samen met VGZ willen we dit apotheekconcept groot maken. De basis blijft de registratie in het systeem van de apotheek. Er is persoonlijk advies bij de eerste uitgifte, we stemmen het medicijngebruik zo nodig af met de voorschrijver en we evalueren jaarlijks de chronische medicatie.”